Dortmund empata em Frankfurt e falha 'assalto' ao terceiro lugar da Liga alemã

O Borussia Dortmund falhou este domingo o 'assalto' ao terceiro lugar da Liga alemã, ao empatar 3-3 no estádio do Eintracht Frankfurt, em jogo da nona jornada da prova, liderada provisoriamente pelo Bayern Munique.

A equipa anfitriã conquistou uma vantagem de dois golos, marcados por Omar Marmoush, aos oito -- de grande penalidade - e 24 minutos, mas os visitantes reduziram ainda na primeira parte, aos 45+1, por Marcel Sabitzer, e igualaram na segunda, aos 54, por Youssoufa Moukoko.

O Eintracht Frankfurt, pelo qual o defesa português Aurélio Buta foi titular, voltou a adiantar-se aos 68 minutos, por intermédio de Fares Chaibi, antes de Julian Brandt estabelecer o resultado final, aos 82, pouco tempo depois de ter substituído Marco Reus.

O Dortmund manteve-se no quarto lugar da Bundesliga, agora em igualdade com o Estugarda, terceiro colocado, que perdeu no sábado na receção ao Hoffenheim, por 3-2, e a um ponto de distância do Bayer Leverkusen, que tem menos um jogo realizado e encerra a ronda ainda hoje, frente ao Friburgo.

O Leverkusen vai tentar recuperar a liderança, perdida no sábado para o Bayern Munique, campeão nos últimos 11 anos, que goleou por 8-0 na receção ao Darmstadt (com todos os golos a serem concretizados na segunda parte), numa partida marcada pelo regresso do guarda-redes Manuel Neuer.