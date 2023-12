E. Frankfurt perde com Augsburgo e falha assalto aos lugares europeus

O Eintracht Frankfurt perdeu este domingo na deslocação ao terreno do Augsburgo, por 2-1, na 13.ª jornada da Bundesliga, desperdiçando a oportunidade de subir ao sexto posto, que dá lugar à Liga Conferência Europa.

A formação da casa dominou o encontro, materializando a superioridade aos 35 minutos, por intermédio do médio finlandês Fredrik Jensen, já depois de ter visto um golo anulado seis minutos antes pelo videoárbitro (VAR), que assinalou fora de jogo a Felix Uduokhai.

O defesa brasileiro Iago dilatou a vantagem da turma de Frankfurt aos 58', com o único golo dos visitantes, que contaram com o português Buta no onze inicial (foi substituído ao intervalo pelo francês Niels Nkounkou), a surgir aos 78', por intermédio de um autogolo do guarda-redes Finn Dahmen.

O Eintracht Frankfurt segue no sétimo lugar com 18 pontos, enquanto o Augsburgo está em nono com apenas menos um ponto.