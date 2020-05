«É só uma brincadeira»: Vídeos de Kalou comprometem regresso da Bundesliga

O Governo alemão reúne-se quarta-feira para tomar uma decisão definitiva quanto ao regresso da Bundesliga e se era quase certo que a bola voltaria a rolar nos relvados alemães o desfecho pode agora ser muito diferente.





E tudo por causa de dois vídeos captados pelo avançado costa-marfinense Salomon Kalou nos balneários do Hertha Berlim transmitidos em direto no Instagram e que estão a gerar grande polémica, uma vez que as imagens denunciam que o emblema da capital germânica não está a cumprir as regras de saúde e segurança definidas antes do regresso aos treinos.

Num primeiro momento Kalou surge com um envelope na mão, está muito próximo de Vedad Ibisevic e ambos discutem eventuais lapsos do clube no pagamento do salário. Segundo o jogador bósnio, a verba recebida terá sido inferior ao corte acordado entre as partes devido à pandemia. É também possível ver outros jogadores no balneário e constatar que o grupo não está minimamente preocupado em respeitar as distâncias de segurança.

Segue-se um vídeo captado numa sala próxima ao balneário, onde o defesa Jordan Torunarigha está a ser testado à covid-19 por um dos responsáveis médicos do clube. Este pede a Kalou que apague o vídeo mas o avançado reage com descontração: "Só estou a fazer uma pequena brincadeira, está tudo bem". O responsável insiste e pede a Kalou para se retirar: "só pode haver duas pessoas nesta sala".

Os vídeos estão a chocar os alemães mas o Hertha Berlim ainda não emitiu qualquer reação ou explicação sobre o caso. Bem diferente foi a postura da própria Bundesliga, que através do Twitter classificou as imagens de "absolutamente inaceitáveis" e assume que "não pode haver tolerância" para este tipo de situações.