Eduardo Quaresma revela ser familiar de... Ricardo Quaresma: «A minha mãe e avô disseram-me que somos parentes»

Formaram-se no mesmo clube e partilham o mesmo apelido. Poderia ser uma coincidência mas afinal não é. Eduardo Quaresma e Ricardo Quaresma são parentes, um facto revelado pelo primeiro em declarações à revista 'Kicker'."A minha mãe e o meu avô disseram-me que somos parentes, mas distantes, não sei bem como, é como que um primo muito distante, em quarto grau, não tenho a certeza. Mas não nos conhecemos pessoalmente", explicou o central português emprestado pelo Sporting ao Hoffenheim.O defesa, de 20 anos, soma quatro presenças oficiais esta época pelos alemães e conta ter mais tempo de jogo até ao final da cedência."Estou feliz com os primeiros meses, estou a trabalhar muito dentro e fora de campo, às vezes dá certo, às vezes não, ainda tenho de melhorar. Quero continuar a trabalhar arduamente e bem para esteja pronto quando chegar o momento", vincou Eduardo Quaresma, naquela que é a primeira experiência no estrangeiro.Na mira do jovem formado em Alcochete, tal como Ricardo Quaresma, está o Euro'2024. "É difícil para os jovens entrarem na Seleção, o nível é muito alto. Tenho de me mostrar primeiro no clube. O Europeu de 2024 é um objetivo a longo prazo", deu conta.