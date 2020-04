Eintracht Frankfurt já voltou ao treinos no relvado

O Eintracht Frankfurt, equipa onde militam os portugueses André Silva e Gonçalo Paciência, já voltou ao trabalho no centro de treinos. A formação alemã partilhou fotografias do momento, com destaque para Gonlçalo Paciência a dar toques na bola, mas salientou que tudo foi efetuado com bastantes cautelas.





"Pequenos grupos e mantendo distância segura. Como é bom vê-los de volta", poderia ler-se no Twitter do Eintracht Frankfurt, equipa que ocupa a oitava posição da Bundesliga e está nos oitavos-de-final da Liga Europa.Depois, no site oficial do clube, Bas Dost assumiu que o regresso ao trabalho foi bastante positivo. "Claro que mantivemos a forma em casa graças às nossas bicicletas, mas nada se compara com o trabalho de equipa e a diversão que temos nestes momentos com os colegas. Fez-nos muito bem"Refira-se que, também na quinta-feira, os alemães do Schalke 04 já tinham reatado os treinos em conjunto.