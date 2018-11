Eintracht Frankfurt sobe ao terceiro lugar da Bundesliga

O Eintracht Frankfurt foi esta sexta-feira ao terreno do último classificado da Liga alemã, o Estugarda, vencer por 3-0, em jogo da 10.ª jornada, vitória que lhe permitiu ascender provisoriamente ao terceiro lugar.De resto, a vitória do Eintracht cedo começou a ser concebida com o golo do avançado francês Sebastien Haller, aos 11 minutos, cabendo ao seu companheiro de ataque, o croata Ante Rebic, aumentar a vantagem à passagem do minuto 32.Com o jogo controlado, o Eintracht foi gerindo a vantagem de dois golos e ampliou-a mesmo já perto do final da partida, aos 89 minutos, por Nicolai Muller.Com este triunfo, o Eintracht subiu provisoriamente ao terceiro lugar, com 17 pontos, a dois do segundo, o Bayern Munique, com 19, e a quatro do líder, o Borussia Dortmund, com 21, que têm menos um jogo. O Estugarda é último, com cinco pontos apenas.