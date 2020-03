Eintracht Frankfurt tem mais um jogador infetado com o coronavírus

Dois dias depois de ter revelado a existência de um caso de coronavírus no seu plantel, o Eintracht Frankfurt anunciou este sábado que os testes efetuados aos restantes elementos do plantel - num total de 24 elementos - resultaram na deteção de mais um caso positivo. Tal como na primeira comunicação, o emblema da Bundesliga, onde atuam Gonçalo Paciência e André Silva, não revelou a identidade do futebolista em causa.





?? Das Ergebnis der ersten #Corona-Testreihe ist da. 23 Personen wurden negativ auf COVID-19 getestet, ein weiterer Spieler ist positiv. Die weiteren Ergebnisse folgen in den kommenden Tagen. #SGE #inEINTRACHT ?? — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 21, 2020

De notar que até ao momento três clubes da Bundesliga já tiveram casos positivos - para lá do Eintracht Frankfurt há ainda jogadores do Paderborn e do Hertha Berlim infetados.