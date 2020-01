Estreia inacreditável de Haaland no Dortmund: entrou e fez hat trick em 23 minutos

Erling Braut Haaland não podia desejar melhor estreia pelo Borussia Dortmund. O avançado, de apenas 19 anos, que foi contratado em janeiro, saltou do banco aos 56' e aos 79' já tinha feito um hat trick, na vitória da sua equipa no terreno do Augsburgo, por 5-3, em partida da 18.ª jornada a Bundesliga.





Haaland marcou aos 59', 70' e 79'. Para se ter uma noção do feito, basta ver que o Dortmund perdia por 3-1 quando o norueguês entrou em campo, tendo por isso sido totalmente decisivo para a reviravolta. Haaland tornou-se apenas no segundo futebolista a assinar três golos na estreia pelo Dortmund, depois de Aubameyang, em 2013. Mais: a jovem pérola é primeiro a saltar do banco e a fazer três golos na estreia na Bundesliga.Recorde-se que o atacante foi contratado por 20 milhões de euros