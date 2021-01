Estugarda bate Mainz no arranque da 19.ª jornada da Bundesliga

O Estugarda venceu em casa o Mainz por 2-0, no encontro inaugural da 19.ª jornada da Liga alemã, com dois golos apontados na segunda parte para a formação treinada pelo norte-americano Pellegrino Matarazzo.

O avançado austríaco Sasa Kalajdzic fez o primeiro golo do jogo, aos 55 minutos, e o congolês Silas Wamangituka fixou o resultado, aos 72, dando três pontos ao Estugarda, que segue no 10.º lugar, com 25 pontos, enquanto o Mainz é penúltimo (17.º), com 10 pontos.

O Bayern Munique lidera a Bundesliga, com 42 pontos em 18 jogos, seguido pelo Leipzig (35), Bayer Leverkusen (32) e Wolfsburg (32).