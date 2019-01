Estugarda contrata Kabak ao Galatasaray por 11 milhões

O defesa central turco Ozan Kabak deixa o Galatasaray, adversário do Benfica nos 16 avos-de-final da Liga Europa, e é reforço dos alemães do Estugarda, anunciou esta quinta-feira o clube turco."Chegámos a acordo com o Estugarda para a transferência do nosso jogador de futebol profissional Ozan Muhammed Kabak. No acordo, o Estugarda pagará 11 milhões de euros", comunicou o Galatasaray no Twitter.Ozan Kabak disputou esta época 13 jogos no campeonato turco, 12 dos quais os 90 minutos, e foi igualmente titular em quatro jogos na Liga dos Campeões, o último dos quais na derrota em casa do Galatasaray diante do FC Porto (3-2).O clube turco, relegado para a Liga Europa, defrontará o Benfica nos 16 avos de final, com a primeira mão a disputar-se em 14 de fevereiro, na Turquia, e a segunda em 21 do mesmo mês, no Estádio da Luz, em Lisboa.