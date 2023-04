Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Estugarda de Tiago Tomás e Gil Dias avança para as 'meias' da Taça da Alemanha Golo do francês Enzo Millot já perto do final (83') suficiente para definir eliminatória





• Foto: Estugarda/Twitter