Estugarda perde na deslocação ao Heidenheim e fica mais longe dos líderes

O Estugarda perdeu este domingo por 2-0 em casa do Heidenheim, para a 10.ª jornada da Bundesliga, e atrasou-se na perseguição ao líder Bayer Leverkusen e ao vice Bayern Munique.

O Heidenheim, que regressou aos triunfos após três derrotas consecutivas na competição, garantiu a conquista dos três pontos com golos de Jan Schöppner, aos 70 minutos, e de Tim Kleindienst, aos 90+4.

O Estugarda, que falhou uma grande penalidade por Silas Katompa, aos 57 minutos, quando o resultado estava 0-0, somou a segunda derrota seguida, após um ciclo vitorioso de seis triunfos consecutivos.

Numa jornada em que apenas o líder Bayer Leverkusen, com 28 pontos, e o Bayern Munique, segundo, com 26, venceram entre os seis primeiros, o Estugarda segue em terceiro, com 21, em igualdade pontual com o Borussia Dortmund, quarto.

O Heidenheim, que somou a sua terceira vitória, ocupa a 13.ª posição da liga germânica, com 10 pontos, os mesmos de Borussia Mönchengladbach (11.º), que empatou no sábado 3-3 com o Friburgo, e Werder Bremen (12.º), que hoje empatou 2-2 em casa do Wolfsburgo.

O Werder Bremen marcou por Marvin Ducksch, aos sete minutos, mas o Wolfsburgo deu a volta com golos do checo Vaclav Cerny, aos 37', e do norte-americano Kevin Paredes, aos 59'. O empate a 2-2 surgiu pelo colombiano Rafael Borre, aos 65 minutos.

O Wolfsburgo, que aos 57 minutos lançou o português Tiago Tomás no jogo, conquistou o primeiro ponto após três derrotas consecutivas, que lhe permite seguir na nona posição, com 13 pontos. O Werder Bremen é 12.º, com 10.