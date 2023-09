Estugarda vence Darmstadt e sobe à liderança na Liga alemã

O Estugarda subiu esta sexta-feira provisoriamente à liderança da Liga alemã, ao vencer em casa o lanterna-vermelha Darmstadt, por 3-1, na abertura da quinta jornada.

O Darmstadt ainda se adiantou no marcador aos 17 minutos, com um autogolo do francês Dan-Axel Zagadou, mas a equipa da casa deu a volta ao marcador ainda antes do intervalo.

O gaulês Enzo Millot (22 minutos) e Serhou Guirassy (32) marcaram ainda na primeira parte, antes de o avançado ter 'bisado' aos 90+2.

Com este triunfo, o Estugarda passou a somar 12 pontos, mais dois do que o Bayern Munique e o Bayer Leverkusen, que ainda não jogaram nesta jornada, enquanto o Darmstadt é 18.º e último, com apenas um ponto.