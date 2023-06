Ex-Benfica Mitroglou vai continuar carreira em clube da 6.ª divisão alemã

Kostas Mitroglou abandonou o futebol profissional na última temporada para ingressar nos campeonatos distritais da Alemanha, ao serviço do SpVgg Rheurdt-Schaephuysen.

Depois de uma temporada ao serviço do clube de Rheurdt, o ex-avançado do Benfica irá agora representar o SV Scherpenberg, emblema que atualmente representa o campeonato equivalente à 6.ª divisão da Alemanha. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube. "Estamos ansiosos pela nova temporada para podermos apresentar-vos uma nova contratação de topo", pode ler-se na publicação que surge no Facebook.

De acordo com a imprensa local, Kostas Mitroglou já esteve presente no treino da equipa na terça-feira, mostrando-se bem-humorado nesta nova etapa da carreira não-profissional.

Kostas Mitroglou começou o percurso futebolístico precisamente na Alemanha, na formação do MSV Duisburgo e do Borussia Mönchengladbach, antes de partir para o futebol grego, onde vestiu as camisolas de Olympiacos, Panionios e Atromitos. Depois, mudou-se para Inglaterra, para o Fulham. Ainda ligado aos cottagers, acabou por ingressar no Benfica a título de empréstimo, em 2015/16. A boa temporada ao serviço das águias - com 25 golos em 45 jogos - valeu-lhe um contrato na Luz. Na segunda temporada apontou 27 golos em 43 partidas. Durante essas duas épocas de águia ao peito, Kostas Mitroglou conquistou em Portugal uma Supertaça, uma Taça de Portugal e dois campeonatos.

Completada a passagem pelo Benfica, Mitroglou prosseguiu carreira no Marselha, clube onde jogou durante uma época e meia antes de ser emprestado a Galatasaray e PSV. Mais recentemente, voltou à Grécia para vestir a camisola do Aris de Salónica, último clube que representou profissionalmente.



Abaixo, é possível ver a primeira imagem de Mitroglou no treino do SV Scherpenberg na terça-feira [ontem]: