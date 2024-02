Ex-internacional alemão e a homossexualidade: «O meu advogado aconselhou-me a não sair do armário»

Refira-se que Thomas Hitzlsperger foi internacional alemão em 52 ocasiões, nas quais somou seis golos. A nível de clubes, representou emblemas como Aston Villa, Lazio, West Ham ou Wolfsburgo.

O antigo internacional alemão Thomas Hitzlsperger lembrou, em declarações no documentário 'The Last Taboo' e reproduzidas pelo 'Bild', o dia em que o seu advogado o aconselhou, em 2012, a não revelar ao mundo que era homossexual quando, na altura, representava o Wolfsburgo."Disse-me 'não fales disso em qualquer circunstância!'. O meu advogado aconselhou-me a não sair do armário", revelou Hitzlsperger, antes de reconhecer que a homossexualidade continua a ser tema tabu no futebol."Fala-se disso, mas os jogadores não se identificam como tal. É um tabu dentro de campo e no balneário, até porque na Alemanha não se conhece nenhum futebolista homossexual que esteja no ativo. Quando se trata dos jogadores, é um problema. São sete os profissionais conhecidos no mundo do futebol que se revelaram homossexuais. É pouco", acrescentou, lembrando que já há pelo menos um caso nas Big-5, o de Jakub Jankto , que atua no Cagliari. "Pouco se disse a respeito disso desde aí. Não há razão para isto ser uma grande coisa", concluiu.