Ex-presidente do Bayern Munique acusa Liverpool e Manchester United de "bluff" e "chantagem"

O ex-presidente do Bayern Munique, Uli Hoeness, acredita que o Liverpool e o Manchester United estão a fazer bluff com o clube bávaro, por causa de Thiago Alcântara, que termina contrato em 2021.





"É uma situação difícil", contou Uli Hoeness ao canal de de televisão alemão Sport1. "Há uns tempos acordámos com o jogador a renovação por quatro anos. Uns dias mais tarde ele disse que estava à procura de um novo desafio."Hoeness tem uma teoria sobre o que aconteceu: "Penso que ele obviamente tem um acordo com o Liverpool, com o Manchester United ou até com os dois. Mas estão ambos a fazer bluff e ninguém contactou oficialmente o Bayern Munique. Do meu ponto de vista isso não é correto. Eles estão a tentar chantagear-nos ao tentar esperar até à ultima semana para fazer uma proposta por um valor baixo."E depois deixou um aviso: "Se for este o caso, o Bayern Munique tem de se colocar a questão: ou clube quer alinhar nisto ou diz ao jogador que ele tem de ficar. Vão ser três semanas muito quentes até ao dia 5 de outubro [n.d.r. dia em que fecha o mercado]."