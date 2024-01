Falamos depois do Europeu: Leroy Sané rejeita renovação com o Bayern

A direção do Bayern Munique está focada no reforço do plantel e também na renovação de contrato com alguns dos elementos determinantes do plantel bávaro. Um desses homens é o talentoso Leroy Sané, cujo vínculo com o Bayern termina em 2025. Contudo, de acordo com as informações que chegam desde a Alemanha, o jogador está com muito pouca vontade de rubricar novo contrato.

De acordo com o diário 'Bild', Sané não mostra qualquer vontade de renovar vínculo antes do Campeonato da Europa, que se disputa lá mais para o verão.

O jogador pretende alcançar a melhor oferta económica possível, algo que poderá ser potenciado se estiver ao mais alto nível na competição continental.