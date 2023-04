Federação admite erros do árbitro

Com o Bayern a poder regressar hoje à liderança após o empate do Dortmund em Bochum, a federação alemã admitiu ontem que o árbitro Sascha Stegemann prejudicou o Borussia ao não assinalar um penálti sobre Adeyemi e expulsar Danilo. O responsável da arbitragem referiu mesmo que a decisão deveria ter sido tomada “sem a necessidade de assistência de vídeo”, embora o árbitro se tenha inclusive recusado a ver as imagens do VAR com pediram os jogadores e treinador do Dortmund.

Estugarda respira melhor

Na luta pela Champions, o Union (com Diogo Leite) ficou-se pelo nulo frente ao Bayer Leverkusen e está agora mais pressionado por Friburgo e Leipzig – Nkunku voltou aos golos e André Silva só entrou aos 59’. Já o Estugarda bateu (2-1) o B. M’gladbach – Tiago Tomás entrou aos 56’ e Weigl marcou de penálti – e deixou o lugar do playoff de descida.