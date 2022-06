Florian Wirtz renova com o Bayer Leverkusen até 2027

O internacional alemão Florian Wirtz prolongou a ligação com o Bayer Leverkusen por mais uma temporada, até 30 de junho de 2027, informou esta quinta-feira o clube da Liga germânica de futebol.



"O Bayer 04 Leverkusen renovou, mais uma vez, o contrato de longo prazo do médio ofensivo Florian Wirtz. O contrato do internacional alemão, originalmente limitado até ao verão de 2026, agora é válido por mais um ano", refere o comunicado divulgado no site oficial dos farmacêuticos.

O médio ofensivo de 19 anos, que se encontra a recuperar de uma rutura do ligamento cruzado anterior de um joelho, sofrida em meados de março, foi um dos grandes destaques do Leverkusen na temporada passada, face aos 10 golos e 14 assistências anotadas, em 31 jogos oficiais. "Do meu ponto de vista, o desenvolvimento nos últimos dois anos foi quase de tirar o fôlego e, certamente, não seria previsível. É claro para mim que também tenho de agradecer à equipa, com quem tive uma diversão incrível. Os rapazes são a principal razão pela qual me sinto tão confortável aqui e fizeram com que tudo corresse tão bem no geral", manifestou Wirtz, em declarações reproduzidas pelo Leverkusen.

Pela mannschaft, Wirtz soma um total de quatro internacionalizações.