Football Leaks: o bónus milionário do Schalke em caso de vitória da Liga dos Campeões

O livro 'Football Leaks' continua a revelar alguns dados curiosos relativos aos contratos de vários jogadores. Na Alemanha, o Schalke, atual 14.ª classificado da Bundesliga, prometeu 500 mil euros a cada um dos jogadores em caso de conquista da Liga dos Campeões.Quem também lucrou bastante com os bónus no contrato foi Chicharito, avançado mexicano atualmente ao serviço do West Ham. Quando saiu do Manchester United para ingressar no Bayern Leverkusen, Chicharito exigiu um bónus por cada golo marcado, um prémio pouco usual na Alemanha, mas usado em Inglaterra. A solução dos dirigentes do clube alemão passou por dar um bónus ao mexicano de 100 mil euros brutos a cada cinco golos marcados em jogos oficiais.Na primeira época, o dianteiro marcou 26 golos... o que lhe rendeu meio milhão de euros adicionais.