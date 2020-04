Futebolista alemão acabou a carreira, abriu sex shops e agora ajuda a combater a Covid-19

Benedikt Pliquett destacou-se pelo St. Pauli na carreira de futebolista e manteve o padrão alternativo após pendurar as luvas. Este antigo guardião alemão, agora com 35 anos, deixou a carreira no modesto Atlético Baleares, de Espanha, em 2016, e encontrou uma forma de rendimento no mercado do erotismo e do sexo. Agora, ajuda a combater a pandemia do novo coronavírus.





"Vendemos todo o tipo de artigos. Depois dos brinquedos sexuais podem encontrar uma data de coisas que comprariam numa drogaria, merceria ou supermercado", revelou ao 'The Sun' o dono da cadeia 'Darkside Boutique', que continua aberta na região de Hamburgo, na Alemanha, para ajudar à prevenção da Covid-19."Todos os nossos empregados querem continuar a trabalhar. Tivemos em conta todas recomendações de segurança, incluindo a distância para os nossos clientes", vincou Pliquett, sublinhando que se realizou um teste na loja que se revelou negativo.