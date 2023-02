Gil Dias marca no regresso do Estugarda às vitórias na Bundesliga

O Estugarda regressou este sábado aos triunfos na Bundesliga - após seis jogos consecutivos sem vencer na prova - na receção ao Colónia (3-0), em duelo a contar para a 21.ª jornada do campeonato alemão.

Com Tiago Tomás de fora (ainda a recuperar de lesão), o Estugarda contou com um outro português, Gil Dias, para mexer com o ataque da equipa. O ex-jogador do Benfica foi decisivo e inaugurou o marcador logo aos 9 minutos, uma vantagem curta que deixava o Estugarda em vantagem até ao intervalo.

Na segunda parte, Sosa (59') e Coulibaly (74') fecharam as contas da partida, confirmando assim o regresso do Estugarda às vitórias na prova.

Com este resultado, a turma de Tiago Tomás e Gil Dias sai da zona de despromoção e passa a ocupar o 14.º lugar da tabela classificativa, somando agora 19 pontos, os mesmos que Hoffenheim e Bochum, equipas que surgem logo atrás na classificação. Já o Colónia segue em 11.º, com os mesmos 26 pontos que tinha à entrada para esta ronda.