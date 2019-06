Gnabry: «Sou vegan desde janeiro... mas às vezes como carne»

O alemão Serge Gnabry, do Bayern Munique, foi protagonista nos últimos dias de declarações que estão a dar que falar, especialmente pelo aspeto insólito das mesmas. Tudo porque, em palavras partilhadas pelo 'Bild', o jogador de 23 anos diz-se vegano (não ingere produtos de origem animal) ainda que admita que por vezes... come carne."Sou vegan desde janeiro, mas pelo meio vou comendo carne e outras coisas", atirou o extremo dos bávaros, que em março havia admitido que provavelmente a sua 'condição' de vegan não iria durar para sempre."De momento estou a gostar de ser vegan. Estou a sentir-me bem. Falei com amigos, vi documentários e decidi tentar a minha sorte. Não sei se durará para sempre", declarou na altura o jogador, provavelmente antecipando aquilo que sucederia uns meses depois...De notar que esta aventura de Gnabry no mundo do veganismo se segue à de outros futebolistas, tais como Chris Smalling ou Héctor Bellerín, ainda que no caso destes dois a mudança tenha sido definitiva.