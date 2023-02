Goleador improvável: Aurélio Buta prolonga o sonho com mais um golo

Aurélio Buta prolongou, este sábado, o sonho que está a viver e que se segue ao pesadelo da lesão num joelho, que o manteve afastado dos relvados durante nove meses. Ao quarto jogo pelo Eintracht Frankfurt, apontou o segundo golos pelos germânicos, fechando a contagem do triunfo (3-0) sobre o Hertha Berlim, a contar para a 19.ª jornada da Bundesliga.Após a referida lesão, o lateral direito formado no Benfica só voltou aos relvados no passado dia 21 de janeiro, fazendo a sua estreia pelo Eintracht Frankfurt, frente ao Schalke 04 (3-0), com um golo e ainda na condição de suplente utilizado. Voltou a saltar do banco na jornada seguinte, no empate (1-1) com o Friburgo, conhecendo a primeira titularidade com o Bayern Munique (1-1). Agora, contra o Hertha, voltou a cumprir 90 minutos em campo e, tal como no jogo de estreia pelo Eintracht, voltou a marcar nos descontos.Aurélio Buta igualou, assim, o melhor registo goleador da sua carreira sénior alcançado ao serviço do Benfica B, em 2016/17, e do Antuérpia, em 2019/20. Aliás, foi ao serviço dos belgas que o defesa faturou pela última vez, frente ao Zulte, a 26 de janeiro de... 2020.É caso para dizer que o defesa voltou mais forte depois da lesão, ajudando o Eintracht Frankfurt, com o golo deste sábado, a subir ao 5.º posto da tabela classificativa, sendo que nos quatro jogos que disputou pelos germânicos nunca conheceu o sabor da derrota.