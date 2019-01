Golo de Witsel mantém Borussia Dortmund 'distante' de Bayern Munique

Um golo 'solitário' do internacional belga Alex Witsel deu este sábado um importante triunfo ao Borussia Dortmund em casa do Leipzig, mantendo os seis pontos de vantagem para o Bayern Munique, na liga alemã.No regresso da Bundesliga, após a paragem de inverno, a formação de Dortmund procurava manter a distância para o campeão, que abriu a segunda volta do campeonato na sexta-feira com um triunfo em Hoffenheim (3-1).Com Raphael Guerreiro no onze, substituído por Pulisic aos 76 minutos, ao Dortmund valeu o golo de Witsel, aos 19 minutos, num jogo equilibrado em que o Leipzig (4.º), sem o lesionado Bruma, procurou sem êxito o empate.A reentrada do campeonato foi igualmente benéfica para o Borussia Moenchengladbach, terceiro, que foi vencer a casa do Bayer Leverkusen, 10.º, graças a um golo do francês Plea, aos 37 minutos.Com aspirações a lugares europeus, o Werder Bremen, oitavo, venceu em casa do 'aflito' Hannover (1-0), e o Mainz, 11.º, fez o mesmo na deslocação a casa do Estugarda, num duelo em que esteve a vencer por 3-0 e terminou 3-2.Em bom plano continuou o Eintracht Frankfurt, ao vencer em casa o Friburgo, por 3-1, com Gonçalo Paciência, recuperado de lesão, no banco, e Luka Jovic a marcar o terceiro e a assumir a liderança isolada dos marcadores.O sérvio, emprestado pelo Benfica à formação de Frankfurt, conta com 13 golos e três assistências na Bundesliga, mais um golo do que o espanhol Paco Alcacer, do Borussia Dortmund.A 18.ª jornada, a primeira da segunda volta, fica 'fechada' no domingo, com os jogos Nuremberga-Hertha Berlim e Schalke-Wolfsburgo.