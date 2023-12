Gonçalo Paciência marca golaço, mas não evita derrota do Bochum em Hoffenheim

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Gonçalo Paciência marcou esta sexta-feira o golo do Bochum na derrota, por 3-1, no terreno do Hoffenheim, clube que reforça o 6.º lugar da Bundesliga.

O Bochum, que já perdia por 3-0, chegou ao golo de honra, nesta partida da 14.ª jornada, através do português, aos 90 minutos. Gonçalo Paciência entrou ao intervalo, para o lugar de Hoffman, quando já havia 2-0 no marcador.

Em Sinsheim, o Hoffenheim foi claramente mais forte e sem surpresa chegou aos 3-0, com golos de Masovic (32', na própria baliza), Kramaric (43') e Bebou (76'). Com este resultado, interrompeu uma série de quatro jogos sem ganhar.

O Hoffenheim é sexto classificado, com 23 pontos, a dois pontos do quinto lugar, que está na posse do Borussia Dortmund.

Quanto ao Bochum, que não perdia há cinco jornadas, mantém o 12.º lugar, com 14 pontos.