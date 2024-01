Götze dá triunfo ao Eintracht Frankfurt no arranque da 19.ª ronda da Bundesliga

O Eintracht Frankfurt recebeu e venceu esta sexta-feira o Mainz, por 1-0, graças ao golo solitário de Mario Götze, no encontro de abertura da 19.ª jornada da Bundesliga.

Em Frankfurt, quando o encontro se encaminhava para a reta final com um nulo no marcador, o médio internacional germânico, de 31 anos, anotou o único tento, aos 73 minutos.

Este triunfo mantém os anfitriões, que hoje tiveram o português Aurélio Buta em campo no período de descontos, no 6.º posto, mas, agora, com 31 pontos, mais próximos do Borussia Dortmund (5.º) e Leipzig (4.º), ambos com 33 e menos um jogo.

Já o Mainz é 16.º e antepenúltimo colocado, com 11, juntamente com Colónia (17.º) e Darmstadt (18.º).