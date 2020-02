Quando Guardiola quis colocar Neuer a jogar a médio: «Foi difícil dissuadi-lo»

Manuel Neuer foi uma das principais figuras do Bayern Munique na passagem de Pep Guardiola pela formação bávara. O treinador espanhol admirava tanto as qualidades do guarda-redes alemão, principalmente o seu jogo de pés, que quis colocá-lo a titular... como médio. Quem o diz é Karl-Heinz Rummenigge, CEO do Bayern Munique.





"Depois de conquistarmos o título, Guardiola apareceu com a ideia de colocar Neuer no meio-campo durante uma partida. Foi difícil dissuadi-lo dessa intenção, que podia muito bem ter sido interpretada como um ato de arrogância. Contudo, tenho a sensação que ele [Neuer] não iria desiludir", revelou Rummenigge, em declarações citadas pelo 'Abendezeitung Munchen'.