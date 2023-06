Guilherme Ramos muda-se para o Hamburgo

Guilherme Ramos é o novo reforço do Hamburgo, da Bundesliga 2. O central, de 25 anos, que se formou no Sporting, assinou contrato até junho de 2026.O defesa, representado pela ProEleven de Carlos Gonçalves, chegou até ao patamar da equipa B dos leões, tendo representado também o Mafra e o Feirense, antes de se mudar para o Arminia Bielefeld no verão de 2021. Com 1,91 metros, fez 25 jogos e marcou um golo na última época.