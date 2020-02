Haaland volta a marcar pelo Dortmund, bate recorde na Bundesliga e média de golos é incrível

O Borussia Dortmund - com Raphaël Guerreiro no onze - venceu no terreno do Werder Bremen por 2-0 e Erling Braut Haland voltou a deixar a sua marca. O jovem avançado, de apenas 19 anos, fixou o resultado e final e já leva 12 golos em apenas 8 encontros oficiais pela nova equipa, que reforçou em janeiro.





Contabilizando somente a Bundesliga, o internacional norueguês chegou aos 9 tiros certeiros, tendo disputado somente seis das 23 jornadas já decorridas da prova - ninguém o tinha feito até hoje. Não admira, por isso, que fature a cada 44 minutos! Com tal subida vertiginosa, nesta altura somente nove futebolistas têm mais golos do que Haaland no campeonato alemão...Alargando a toda a temporada - ou seja, incluindo os números pelo Salzburgo -, Haaland leva 40 golos em 30 jogos e é, momentaneamente, terceiro na corrida pela Bota de Ouro Europeia!