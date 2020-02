Hans-Dieter Flick: «Extremistas? É melhor chamá-los de idiotas. Isto é uma idiotice»

Hans-Dieter Flick, treinador do Bayern Munique, comentou os protestos dos adeptos do seu clube contra o presidente do Hoffenheim, Dietmar Hopp, depois do final da partida, a qual venceu por 6-0, e lamentou que a exibição da equipa tenha ficado para segundo plano.





"Sinto-me desiludido. A exibição de toda a equipa foi atirada fora. São cenas que me causam perplexidade e raiva. Os jogadores não tinham consciência do que se estava a passar. Eu por acaso desconfiava que poderia haver algo planeado, mas não dá para evitar estas coisas. De uma forma ou de outra, conseguem sempre colocar estas coisas dentro dos estádios. É lamentável", sublinhou.Ao ser questionado se se tratava de um grupo de adeptos do Bayern Munique extremista, a resposta do técnico de 55 anos foi perentória: "Extremistas? É melhor chamá-los de idiotas. Isto é uma idiotice."