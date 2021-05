Hansi Flick confima que mantém conversações para vir a ser selecionador alemão

O atual treinador do Bayern Munique, Hansi Flick, confirmou esta sexta-feira que tem mantido conversações com a Federação Alemã de Futebol para vir a assumir o cargo de selecionador da Alemanha após o Euro'2020.

"Sim, já houve conversas com Oli [Oliver Bierhoff] sobre essa possibilidade, sem dúvida. Também falámos de outros assuntos, mas ser selecionador da Alemanha é algo especial", disse Flick, numa alusão ao antigo internacional alemão e atual Diretor Desportivo da Federação germânica.

De notar que o Bayern já tinha oficializado a saída de Hansi Flick no final da época e a sua substituição no cargo por Julian Nagelsmann, atual treinador do Leipzig, enquanto a Federação Alemã também já tinha anunciado que o atual selecionador, Joachim Löw, deixaria de o ser a partir do final do campeonato da Europa, que se disputa entre 11 de junho e 11 de julho.

De resto, Hans Flick já trabalhou para a Federação Alemã como adjunto de Joachim Löw, entre 2006 e 2014, altura em que se transferiu para o Bayern, desempenhando as mesmas funções sob o comando técnico do croata Nico Kovac, vindo a assumir o cargo principal na época 2019/20.

Hans Flick pode assegurar o seu segundo título da Bundesliga como treinador principal do Bayern neste sábado, a três jornadas do fim, caso vença na receção ao Borussia Mönchengladbach, ou o Leipzig, atual segundo classificado, seja derrotado na visita ao estádio do Borussia Dortmund.