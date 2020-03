«Haverá mais doentes por problemas financeiros do que pelo vírus?: Lehmann deixa perguntas

Com o coronavírus a propagar-se em grande escala por toda a Europa incluindo a Alemanha, Jens Lehmann deixou algumas perguntas nas redes sociais que causaram muitas reações.





"É melhor ficar em casa e perder, desta forma, o posto de trabalho e a viabilidade de uma empresa? Haverá mais pessoas que fiquem doentes por problemas financeiros do que pelo próprio vírus? Quem tem resposta para isto tudo?", questionou o antigo guarda-redes no Twitter.O Governo da Alemanha anunciou segunda-feira em comunicado o encerramento dos estabelecimentos comerciais "não-essenciais" e proibição de a atividade nos locais de culto para tentar controlar a propagação do novo coronavírus.As novas medidas foram decididas numa reunião que juntou a chanceler e os chefes dos governos das 16 regiões da Alemanha.A medida aplica-se a todos os estabelecimentos comerciais, à exceção dos que vendem produtos alimentares, farmácias, postos de correio, bancos, estações de serviço e lavandarias.Os restaurantes mantêm-se abertos, mas apenas até às 18:00.Centros comerciais, bares, discotecas, salas de espetáculos e museus vão também encerrar, assim como os bordéis (a prostituição no país está regulada por lei).Ginásios e áreas de recreio para crianças também deverão encerrar e estão proibidas as reuniões de associações, clubes desportivos e escolas de música, assim como atos religiosos em igrejas, mesquitas ou sinagogas.Os mercados semanais, muito frequentados, especialmente aos sábados, podem em contrapartida continuar a realizar-se.Segundo o instituto de medicina federal Robert-Koch, a Alemanha registava segunda-feira quase 5.000 casos de infeção pelo Covid-19 e 12 mortos.O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.