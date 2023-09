Heidenheim alcança ponto histórico em Dortmund

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Heidenheim, vindo da 2. Liga, conseguiu esta sexta-feira pontuar pela primeira vez no escalão principal, impondo um empate a dois golos no campo do histórico Borussia Dortmund, em jogo da terceira jornada da competição.

Apesar de ter disputado a liga regional em 2008/2009 e o terceiro escalão em 2013/2014, o Heidenheim bateu-se de igual para igual com o poderoso adversário, discutindo a vitória até ao final.

Com o ponto desta noite, o Heidenheim sobe ao 12.º lugar, enquanto a formação de Dortmund mantém o sexto lugar, com cinco pontos.

Brandt, aos 7', e Emre Can, aos 15', de grande penalidade, colocaram o Dortmund no que parecia ser o caminho para uma goleada fácil. Mas não foi assim e Dinkçi, aos 61', e Kleindienst, aos 82', de grande penalidade, asseguraram o inesperado ponto dos visitantes.