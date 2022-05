Hertha vence em Hamburgo por 2-0 e continua entre os 'grandes' do futebol alemão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Hertha vai continuar na Liga alemã, depois de ter vencido hoje em Hamburgo, por 2-0, na segunda mão do 'play-off' de manutenção/promoção, depois de ter sido derrotado em Berlim, na quinta-feira, por 1-0.

A equipa da capital tinha de dar a volta à derrota da primeira mão e entrou com tudo no jogo, anulando logo aos quatro minutos a desvantagem que trazia, graças a um golo do central belga Dedryck Boyata.

A viragem na eliminatória surgiu aos 63 minutos, quando o lateral esquerdo Marvin Plattenhardt aumentou a vantagem para 2-0, na execução perfeita de um livre direto, a mostrar que é um especialista neste tipo de lances.

O médio Lucas Tousart, do Hertha, viu o segundo cartão amarelo e foi expulso, já aos 90+6 minutos, por 'queimar' tempo, mas o resultado já estava feito e o Hertha 'carimbou' a permanência entre os 'grandes' do futebol germânico.

O Hertha foi o 16º e antepenúltimo classificado da 'Bundesliga', lugar que o forçou a disputar este 'play-off' com o terceiro classificado da II Liga, o histórico Hamburgo, campeão europeu em 1983, que assim permanece no escalão secundário.