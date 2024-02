Histórico: segunda liga alemã teve mais adeptos nas bancadas do que... a Bundesliga

Pela primeira vez na história, o segundo escalão do futebol alemão teve mais adeptos nas bancadas do que... o principal. O feito histórico aconteceu este fim de semana, no decurso da 22.ª jornada de ambos os campeonatos, com os nove encontros da 2.Bundesliga a atraírem mais 23 mil adeptos do que aqueles que, no mesmo período, acorreram aos estádios no escalão principal.





Segundo contas da revista Kicker, a 2.Bundesliga teve um total de 284.643 espectadores presentes nas bancadas, a uma média de 31.627 por partida. Já os jogos do escalão principal tiveram somente 261.099 adeptos, a uma média de 29.011 por jogo.Um dado incrível, que se explica em parte pelo facto das principais equipas do segundo escalão (Schalke 04 e Hertha Berlin) terem jogado em casa, com mais de 50 mil adeptos presentes, ao passo que Borussia Dortmund e Bayern Munique atuaram fora de portas, diante de Wolfsburgo e Bochum, em partidas com cerca de 30 mil fãs nas bancadas.