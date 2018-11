Hoeness puxa tapete a Kovac: jogo com o Benfica marca 'prazo'

"Na terça-feira contra o Benfica, o nosso treinador será certamente Kovac. Depois haverá uma análise interna": o presidente do Bayern Munique, Uli Hoeness, deixou no ar a possibilidade de o técnico bávaro não continuar para lá do jogo com as águias, depois de consentir um empate caseiro e ficar a 9 pontos do Dortmund. "Os jogadores têm de se interrogar. O futebol foi muito pouco inspirador", vincou no sábado após o empate em casa com o Fortuna Düsseldorf (3-3) Com Renato Sanches a titular, os bávaros entraram com o pé direito na partida com golos de Sule (17') e Muller (20'). Já perto do intervalo apareceu a grande figura da partida: Lukebakio reduziu para os visitantes. Na segunda parte Muller bisou (58'), mas o avançado belgo-congolês marcou por mais duas vezes (78 e 90'+3). O Bayern Munique, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campões, somou o terceiro jogo sem qualquer vitória e caiu para o quinto lugar com 21 pontos.