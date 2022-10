Hoffenheim ganha em Gelsenkirchen ao Schalke 04 e sobe ao terceiro lugar

Uma vitória clara, por 3-0, no Veltins Arena de Gelsenkirchen permitiu esta sexta-feira ao Hoffenheim regressar às vitórias e subir a terceiro na Bundesliga.



O jogo, da 10.ª jornada da prova, deixa o Schalke 04 em péssima situação, já que é antepenúltimo e pode ser ultrapassado já este sábado. Para a equipa de Frank Kramer, é já a quarta derrota seguida e o seu futuro é muito incerto.

Quanto ao Hoffenheim, após três jogos sem ganhar, reata com o triunfo, com mais facilidade do que seria de esperar.

O dinamarquês Robert Skov bisou na partida, aos 11 e 59 minutos, ambos de grande penalidade, com o outro golo a ser contabilizado ao israelita Munas Dabbur, aos 45+2.

O resultado recoloca o Hoffenheim no pódio, com 17 pontos, a um do Friburgo e a três do líder Union Berlim, que têm um jogo a menos