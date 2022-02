Hoffenheim vence Estugarda de Tiago Tomás no último minuto

O Hoffenheim conquistou esta sexta-feira a terceira vitória seguida na Liga alemã de futebol, ao vencer na receção ao 'aflito' Estugarda, por 2-1, consumando a reviravolta no último minuto do jogo da 24.ª jornada.



Com o avançado português Tiago Tomás a tempo inteiro, o Estugarda, que não vence na Bundesliga desde 11 de dezembro de 2021, quando triunfo no terreno do Wolfsburgo, por 2-0, adiantou-se no marcador aos 58 minutos, por intermédio do japonês Endo.

No entanto, o Hoffenheim chegou ao terceiro triunfo consecutivo na competição, com dois golos do austríaco Baumgartner, aos 85 e 90 minutos, isolando-se provisoriamente no quarto lugar, que confere a última vaga para a Liga dos Campeões, com 40 pontos, a 15 do líder e eneacampeão Bayern Munique.

O Estugarda, que somou o nono jogo sem vencer, permanece no 17.º e penúltimo lugar, com 19 pontos, a três do Augsburgo, 16.º, e a quatro do Hertha Berlim, que ocupa o 15.º posto, o primeiro acima dos lugares de despromoção.