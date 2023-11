Insólito: árbitro do E. Frankfurt-Estugarda lesiona-se, sai a coxear e é assistido no banco de suplentes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Felix Brych lesionou-se durante o Eintracht x Stuttgart e teve que ser assistido #BundesligaELEVEN pic.twitter.com/do9F7FYBtG — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) November 25, 2023

O duelo deste sábado entre E. Frankfurt e Estugarda contou com um momento pouco habitual quando, sensivelmente à meia hora de jogo, o árbitro Felix Brych se lesionou, aparentemente no tornozelo, e precisou mesmo de ser assistido. O alemão deslocou-se a um dos bancos de suplentes e sentou-se, visivelmente incomodado e com muitas queixas.