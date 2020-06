Insólito: Haaland dá a vitória nos descontos e treinador do Borussia Dortmund lesiona-se

O insólito aconteceu na vitória 'in extremis' do Borussia Dortmund sobre o Fortuna Dusseldörf (0-1). Erling Braut Haland marcou o golo do triunfo nos últimos segundos, evitando assim que o Bayern Munique pudesse ficar já hoje com o título de campeão quase garantido, e a emoção foi tanta que o seu treinador acabou... lesionado.





Saking senengnya Haaland cetak gol kemenangan di masa injury time, selebrasi Favre lupa usia sampai encok.



Durante as celebrações do golo, Lucien Favre começou aos saltos e terá contraído uma lesão muscular, caminhando em dificuldades para o banco, agarrado à perna esquerda. Ora veja: