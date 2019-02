James Rodríguez faz dieta para voltar à forma

James Rodríguez não está na sua melhor forma física e isso não agrada aos responsáveis do Bayern. ‘El bandido’, como é conhecido no mundo do futebol, encontra-se emprestado pelo Real Madrid aos bávaros até ao próximo verão e tem estado longe da forma que apresentou a época passada, em que assinou oito golos e 14 assistências em 39 partidas.

Niko Kovac, treinador do Bayern, não está contente com a condição física do colombiano e, juntamente com o staff médico do clube, terá imposto uma dieta rigorosa ao ex-FC Porto, de forma a recuperá-lo para a reta final do campeonato alemão, no qual se encontram em 2º lugar - 7 pontos atrás do Dortmund - e para os confrontos dos oitavos-de-final da Champions frente ao Liverpool.

De acordo com o site alemão Bild, o colombiano terá de comer cinco refeições diárias, não podendo saltar nenhuma delas (sobretudo o pequeno-almoço). Terá ainda de comer uma peça de fruta diária, beber água entre as refeições e substituir o açúcar por adoçante. O azeite terá a quantidade restrita de cinco gramas, que podem ser usados em saladas ou em torradas. Poderá trocar uma carne por outra (desde que não seja carne de porco) e, um dia por semana, poderá ‘saltar’ a dieta numa das refeições.

Por fim, o pequeno-almoço poderá conter uma chávena de café ou de chá com leite desnatado, uma torrada com queijo light ou duas fatias de fiambre e não deve faltar fruta fresca.