Joshua Kimmich: «Não me vacinei. Ainda tenho algumas dúvidas»

Joshua Kimmich, médio do Bayern Munique, revelou ontem que é um dos cinco jogadores do plantel que ainda não está vacinado contra a Covid-19.





"Não me vacinei. Ainda tenho algumas dúvidas sobre estudos de longo prazo. Cumpro todas as medidas de segurança, não sou negacionista ou antivacina", contou ao ‘Bild’.Isto, recorde-se, na sequência do teste positivo do treinador Julian Nagelsmann na véspera do confronto com o Benfica.