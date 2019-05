Jovic: «Posso vir a jogar melhor na Premier League ou na Serie A»

Luka Jovic, ex-jogador do Benfica, está a ser cobiçado por vários clubes europeus de renome e o sérvio, que representa atualmente o Eintracht Frankfurt, aparenta mesmo ter interesse em mudar de ares."Pela experiência que tive na Liga Europa, diria que há outros campeonatos em que as minhas características e a minha forma de jogar podem encaixar melhor. Em termos físicos, a Bundesliga é muito exigentes. Depois de ter jogado contra o Chelsea e contra o Inter, tive a sensação que poderia vir a jogar melhor na Premier League ou na Serie A", disse o jogador, de 21 anos, numa altura em que se fala do interesse... do Real Madrid, da La Liga.O Benfica terá sempre direito a 20% de uma futura venda que o Frankfurt faça do avançado, que esta temporada marcou 27 golos em 28 partidas.