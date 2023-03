Nagelsmann revela haver uma "toupeira" no Bayern: «Não consegue olhar-se ao espelho»

Julian Nagelsmann respondeu com irritação mas também humor às notícias do jornal alemão 'Bild', que na quarta-feira revelou informações fidedignas sobre o trabalho do Bayern Munique, ao nível dos planos de jogo. O treinador dos bávaros não revelou saber quem seja o 'informador' mas classificou-o como "toupeira"."As toupeiras são uma espécie protegida, por isso a procura é muito, muito complicada. O que importa para mim é poder olhar-me ao espelho. Essa pessoa terá dificuldade em olhar-se ao espelho", disse, em conferência de imprensa.O timoneiro do decacampeão alemão garante que essa pessoa com conhecimentos dentro do Bayern "apenas está a ajudar o adversário". "Estou chateado. Penso muito nisto porque penso no que a pessoa que está a passar a informação está a fazer com isso. O que é que se espera? Tento descobrir a motivação dela, mas não a encontro", frisou Nagelsmann.