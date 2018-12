Karl-Heinz Rummenigge continua na direção do Bayern de Munique

O presidente do Conselho Diretivo do Bayern Munique, Karl-Heinz Rummenigge, renovou esta sexta-feira o contrato com o hexacampeão alemão de futebol até 2021, com o presidente Uli Hoeness a destacar as "qualidades" do antigo jogador.Em comunicado, os bávaros revelaram o acordo entre as duas partes para a renovação do vínculo, que terminava no final de 2019, por mais dois anos, graças às suas "qualidades no cargo durante os últimos 16 anos"."Temos a certeza que será o homem certo para liderar o Bayern de Munique nos próximos anos", atirou Hoeness, que recentemente tem sido criticado pelos membros do clube pelas dificuldades da equipa.O presidente viu o cargo confirmado por mais quatro anos na última Assembleia Geral, com o clube do português Renato Sanches em terceiro lugar da Bundesliga, a seis pontos do líder Borussia Dortmund.