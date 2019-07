Karl-Heinz Rummenigge revela "oferta muito tentadora" por Renato Sanches

Renato Sanches foi titular no triunfo do Bayern Munique sobre o Real Madrid por 3-1 , no jogo a contar para a International Champions Cup, e no fim da partida Karl-Heinz Rummenigge falou sobre o futuro do jovem médio, garantindo que a continuidade do jogador é quase certa.O dirigente bávaro, em declarações à Sport 1, comentou a situação de Renato no Bayern e revelou ter recebido uma "oferta tentadora", mas acredita que o médio, de 21 anos, ainda tem espaço no plantel da equipa comandada por Niko Kovac."Durante a última semana, houve uma conversa entre o Renato, o Kovac e o Salihamidzic [diretor desportivo]. Estamos todos convencidos de que o Renato ainda nos pode ser útil e foi transmitida ao treinador a sua vontade em ser opção regular. Tivemos uma oferta muito tentadora, mas ele nem sequer quis saber", afirmou o CEO do Bayern Munique.