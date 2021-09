Kevin-Prince Boateng demarca-se de Jérôme: «Desprezo a violência contra as mulheres»

Jérôme Boateng foi condenado pela justiça alemã a pagar 1,8 milhões de euros à mãe das suas duas filhas, por violência doméstica, e não conta com o apoio do irmão. Kevin-Prince Boateng, jogador do Hertha de Berlim, faz mesmo questão de se demarcar das ações de Jérôme.





"Afastei-me do Jérôme há muito tempo. Aprecio e respeito a legislação alemã. Desprezo a violência contra as mulheres, não me identifico com as ações do meu irmão e por isso não tenho nada a ver com ele", disse Kevin-Prince, em declarações ao jornal 'Bild'.Uma fonte próxima da família contou ao jornal alemão que de facto os irmãos estão afastados. "O Kevin rompeu o contacto com o Jérôme há meses, mas manteve-se em silêncio até agora. O Jérôme sempre foi visto como um rapaz bom e doce, ao passo que o Kevin foi tratado como um miúdo mau. No entanto, é ao contrário."Depois de uma longa maratona de audiências, os magistrados de um tribunal de Munique condenaram o defesa do Lyon, culpando-o de agressão e ferimentos à sua antiga companheira.