Leipzig cumpre na receção ao Estugarda e adia festa do Bayern Munique

O Leipzig triunfou este domingo na receção ao Estugarda (2-0), num jogo em que esteve em superioridade numérica desde os 14 minutos, e adiou a conquista do nono título seguido de campeão alemão do Bayern Munique.

Os bávaros, que fracassaram no sábado em Mainz (2-1), poderiam ter confirmado a conquista do 30.º título de campeão, mas precisavam que o Leipzig não tivesse vencido o jogo da 31.ª jornada.

A expulsão do francês Naouriou Ahmada, logo aos 14 minutos, após uma entrada imprudente, facilitou a vida aos anfitriões, que, logo a começar a segunda parte, conseguiram abrir o marcador, por intermédio do médio Amadou Haidara (46), correspondendo de cabeça a um cruzamento sublime de Dani Olmo.

O golo que 'selou' o triunfo foi anotado pelo suplente utilizado Emile Forsberg (67), da marca do castigo máximo.

Com este regresso às vitórias, o Leipzig passa a contabilizar 64 pontos, no segundo lugar, contra os 71 do Bayern Munique, enquanto o Estugarda, que somou o quarto desaire consecutivo, é 10.º, com 39.