Leipzig de volta aos lugares da Champions

O Leipzig ganhou este domingo ao Friburgo, por 3-1, na 11.ª jornada da Liga alemã, subindo para o quarto posto, o último que dá acesso à Liga dos Campeões, enquanto Werder Bremen e Eintracht Frankfurt empataram.

Na Red Bull Arena, o jovem prodígio holandês Xavi Simons abriu a contagem para a turma da casa logo aos seis minutos, mas Merlin Rohl marcou para o Friburgo em cima do intervalo (45'+6) e o primeiro tempo terminou empatado a uma bola.

Já no segundo tempo, o Leipzig voltou a adiantar-se no marcador, aos 78', através do atacante belga Lois Openda, com o médio austríaco Christoph Baumgartner a selar a vitória apenas dois minutos depois, após assistência de Xavi Simons (emprestado pelo Paris Saint-Germain).

O Leipzig, com o português Fábio Carvalho no banco de suplentes, que vinha de uma derrota com o Mainz, conta agora com 23 pontos, enquanto o Friburgo é oitavo com 14.